Il Toro apre il Filadelfia: bella notizia, ma non dimentichiamoci il caso cortile

Il futuro del cortile

Ordunque, il Torino torna dopo anni ad aprire il Filadelfia, a svolgere un allenamento davanti ai tifosi. Effetto della vittoria sull'Udinese e del bel legame che unisce la tifoseria a Juric e ai suoi giocatori, è chiaro. Il servizio d'ordine sarà curato dal club granata, la scelta è stata del club. Questo bel segnale, sicuramente positivo, elogiabile, non deve però far dimenticare la “lotta" in corso della Fondazione Filadelfia, che da anni, come da statuto, chiede al Torino di rendere accessibile il cortile, tutti i giorni (da lì gli allenamenti non si vedono: nessuna possibilità di "disturbare" Juric). Il cortile dovrà essere riaperto con un servizio d'ordine curato da volontari "addestrati" della Fondazione stessa. L'appuntamento del 7 febbraio va letto come un viatico e un volano in vista di un'apertura fissa del cortile per i tifosi e i cittadini del quartiere, e non come una bella notizia, una tantum, senza implicazioni sul futuro.