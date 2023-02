Toro in festa, riecco il Filadelfia aperto: 500 tifosi all'allenamento

TORINO - L'ultima volta era successo il 4 maggio 2022. Dopo poco più di nove mesi, dunque, si riaprono le porte del Filadelfia e cinquecento tifosi sono accorsi a seguire l'allenamento del Torino, che venerdì 10 febbraio sarà in campo a San Siro contro il Milan. C'è entusiasmo sugli spalti, sia per l'evento in sé, sia per la vittoria sull'Udinese che ha permesso ai granata di balzare al settimo posto: nell'era dei tre punti, dopo ventuno giornate soltanto in una occasione il Toro si era trovato così in alto. Cori e applausi per tutti, in particolare per Schuurs, uno dei giocatori che i tifosi amano di più, per le qualità e per la determinazione che dimostra in ogni occasione, e per Aina, che si è girato a salutare il pubblico con un sorriso. Frecciatina a Juric, che di recente aveva criticato la poca presenza dei tifosi granata allo stadio: «Hai visto che noi ci siamo, Ivan?», ha urlato uno spettatore scatenando l'ilarità quando il tecnico è entrato sul campo. A parte si sono allenati Ilic, che aveva saltato l'Udinese per una botta rimediata in allenamento, e Radonjic, da un paio di settimane alle prese con un affaticamento muscolare. Insomma, la società ha scelto di riaprire le porte e il popolo granata ha risposto con convinzione: un provvedimento che, si spera, verrà ripetuto a breve e con regolarità.