Torino, Zima operato: ecco il report medico del club

TORINO - Sguardo all'infermiera del Torino con attenzione a David Zima dopo l'infortunio al menisco patito in questo avvio di 2023. Il difensore ceco è nei pensieri di Juric che vorrebbe recuperare al più presto una pedina per lo scacchiere difensivo, ma sono ancora da capire i tempi di recupero dopo l'operazione alla quale Zima si è sottoposto. Questo il comunicato del club granata: "David Zima è stato sottoposto questa mattina a intervento di sutura meniscale laterale destra. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dal Professor Kalina a Olomouc, nella Repubblica Ceca, alla presenza dello staff medico del Torino FC. Il calciatore inizierà immediatamente la riabilitazione e la prognosi verrà definita secondo l'evolversi clinico". C'è dunque prudenza sul rientro in campo del calciatore, nelle prossime ore si avranno maggiori dettagli.