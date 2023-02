Torino, ora serve Ilic: rebus centrocampo per Juric contro il Milan

TORINO - Diceva Juric in conferenza, domenica dopo l’Udinese: «Spero di recuperare Ilic in tempo e di poter schierarlo almeno per uno spezzone nella ripresa, a Milano. Sono contento che abbia scelto di trasferirsi da noi. Con il tempo, se non farà il cretino, diventerà un ottimo giocatore. Ci metto la mano sul fuoco». Adesso, però, i piani legati a un rientro graduale del serbo e a un suo inserimento in squadra bilanciato, equilibrato, sono saltati in aria per via del brutto infortunio occorso a Ricci. A questo punto si valuterà anche se sia possibile lanciarlo già dal primo minuto, a San Siro contro il Milan, venerdì sera. Difficile, però. Difficilissimo. Anche perché il centrocampista non si è ancora allenato a pieno regime, dopo la contusione a una caviglia rimediata in allenamento alla fine della scorsa settimana, post esordio in granata in Coppa Italia a Firenze nel corso del secondo tempo. La prima vera risposta si avrà oggi, quando sapremo se Ilic sarà stato in grado di riprendere a lavorare col gruppo senza troppe problematiche legate ai contrasti e al dolore in fase calante, ma non ancora scomparso del tutto. Va poi ricordato che l’ex veronese a inizio stagione si era dovuto fermare per una lesione muscolare: 8 partite saltate da settembre in poi, di cui le ultime 2 vissute in panca a guardare gli altri perché non era ancora al meglio. E ai Mondiali con la Serbia poté disputare solo un incontro, anzi uno spezzone anche in quel caso, nel finale della partita contro il Brasile. Morale: maneggiare con cura, non si sa mai. Tanto più adesso con Lukic in Inghilterra e Ricci in infermeria per 45, 60 giorni.