Il Torino, Juric e un contratto che inorgoglisce

TORINO - Possibile sorpresa nella formazione anti-Milan: un pitbull per il Toro a centrocampo. “Ci sto pensando, devo ancora decidere, dopo l’infortunio di Ricci e con Ilic non ancora in forma per giocare da titolare, sto pensando se studiarmi una sorpresa. Proprio per sorprendere gli avversari”. Così ha detto Juric, non escludendo la possibilità di far giocare Vlasic a centrocampo (il trequartista ha qualità tecniche in costruzione, ma anche ferocia nei contrasti). Al suo fianco, Adopo o Linetty. Col primo, autore del gol decisivo in Coppa Italia proprio contro i rossoneri, l’11 gennaio, favorito, in base alle parole di Juric: “Mi sta piacendo molto. Linetty invece non è più riuscito negli ultimi tempi a far bene come qualche mese fa”, ha in sostanza detto il tecnico. Che poi ha ringraziato Cairo per il “rinnovo già pronto, solo da firmare, quando l’allenatore lo vorrà” (così il presidente, domenica). “Attestati così danno un grande motivo di orgoglio”. E ha riso, quando gli è stato chiesto se si immagina lontano da Torino: no, non se lo immagina, in questo momento… “Voglio ottenere il massimo da questa squadra e anche raggiungere il massimo nei prossimi mesi con i miei ragazzi”.