Juric, il rinnovo e il centrocampo anti-Milan: "Possibile una sorpresa"

TORINO - Terza sfida contro il Milan per il Torino, questa volta per il ritorno di campionato e alla vigilia del match è Juric a parlare in conferenza stampa. "Abbiamo recuperato, poi abbiamo fatto un allenamento buono. Si è lavorato sui dettagli, cercando di vedere dove possiamo mettere in difficoltà il Milan e dove loro possono mettere in difficoltà noi", esordisce così il tecnico granata che fa subito il punto sugli infortunati: “Ilic ha cominciato ad allenarsi. La sua condizione fisica è molto lontana da quella ideale. Sicuramente avrà bisogno di tempo per lavorare forte in modo da arrivare a fare quello che può fare”. Attenzione sulle condizioni del neoacquisto con Juric che aggiunge: "Viene ma non giocherà dall'inizio perché non riesce ancora a mantenere un buon ritmo di allenamento. L'infortunio è andato via ma ha bisogno di due-tre settimane di lavoro".