Quelle mosse di Juric per un Toro mai visto. Con Gineitis

MILANO - Si chiama Gvidas Gineitis, lituano di diciotto anni, la grande sorpresa di Ivan Juric per la delicata sfida che andrà in scena tra poco a San Siro tra Milan e Torino. Il tecnico granata ha deciso di puntare sul centrocampista della Primavera che da poco più di due mesi è stato aggregato alla prima squadra. Farà coppia con Michael Adopo, che di anni ne ha ventidue e che l’11 gennaio, nella sfida di Coppa Italia, segnò nei tempi supplementari la rete che eliminò il Milan negli ottavi di finale. Una scelta indubbiamente coraggiosa, seppure dettata dall’emergenza, visto che Ivan Ilic non è al meglio ed è costretto a partire dalla panchina, dove però siedono alternative certamente più esperte di Gineitis, come Karol Linetty - la cui presenza pareva una certezza, anche se nelle ultime settimane è apparso in calo - e Ronaldo Vieira, arrivato a gennaio dalla Sampdoria nello scambio di prestiti con Emirhan Ilkhan. In Coppa la scelta di puntare sui giovani, seppure a gara in corso, fu premiante. Juric spera che succeda anche nella serata in cui il Milan ripresenta, in panchina, Zlatan Ibrahimovic, 41 anni, la cui ultima apparizione risale al 22 maggio 2022.