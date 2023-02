Torino, da Bonfanti a Morutan: i giovani nel mirino

Toro giovane in campo, ma Toro giovane anche nelle prospettive di mercato. Dopo aver chiuso la sessione di gennaio con il colpo Ilic, serbo di 21 anni che sarà destinato a comporre la coppia di centrocampisti titolari con il pari età Ricci - sono poi arrivati Gravillon (25 anni) e Vieira (24) -, pure guardando all’estate il direttore tecnico dei granata Vagnati avrà un occhio di riguardo per elementi dal futuro potenzialmente importante. Una filosofia coerente con un tecnico, Juric, che dimostra di non avere timori nell’impiegare i giovani. Dopo che la partita di Coppa Italia era stata decisa sull’asse Bayeye-Adopo (22 anni entrambi), l’allenatore croato ieri a San Siro ha varato una mediana con lo stesso francese cui si è appoggiato il lituano Gineitis. Uno che riduce decisamente l’età media già bassa del Torino, con i suoi appena 18 anni. C’è quindi una linearità, tra le decisioni di Juric e le azioni di Vagnati. Il quale da tempo segue con particolare interesse il percorso di due attaccanti che ben si stanno comportando, in B. Uno, Bonfanti del Modena (20 anni), ha messo in mostra una prolificità importante, a maggior ragione tenendo conto del fatto che il tecnico dei gialloblù Attilio Tesser spesso lo utilizza a partita in corso. Le presenze totali del centravanti sono infatti 19, ma i minuti totali in cui è stato in campo appena 747. Visto che i gol messi a segno sono stati 6, si arriva a una rete ogni 124 minuti. Superiore, quindi, a una marcatura ogni due partite.L’altro giocatore che interessa da tempo è Morutan del Pisa. Esterno offensivo o trequartista che i toscani a fine stagione rileveranno dal Galatasaray: con il club turco c’è infatti in essere un prestito con obbligo di riscatto condizionato fissato a 5,5 milioni. Notevoli, i numeri di un calciatore di 23 anni che conta anche 5 presenze e un gol nella Nazionale rumena. Con i nerazzurri, in 21 partite di campionato, ha realizzato 5 reti conditi dalla bellezza di 7 assist. Potrebbe essere l’esterno offensivo ideale, da prendere per aumentare l’imprevedibilità dell’attacco granata. Se Bonfanti potrebbe magari giocarsela con Pellegri, ma alle spalle di un centravanti titolare prolifico che in estate il Toro dovrà reperire, Morutan sarebbe probabilmente già pronto per entrare in concorrenza con gli esterni offensivi granata. Sicuramente con Radonjic, che ultimamente sta deludendo, o con Karamoh, che invece di recente è comunque cresciuto (da vedere se il suo contratto sarà rinnovato a fine stagione), ma anche con Miranchuk e Vlasic. Due che sono a Torino in prestito con diritto di riscatto. Per il primo servono 12 milioni (da versare all’Atalanta), mentre il croato ne costerebbe 15 (da girare al West Ham). Morutan è intanto arrivato a Pisa dopo aver maturato una buona esperienza internazionale, prima con la Steaua Bucarest, quindi con il Galatasaray. Ottimo, l’affare realizzato dalla società di Alexander Knaster, per l’apporto che il romeno dà in campo, e per la possibilità di realizzare una plusvalenza dalla sua eventuale cessione