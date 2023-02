Toro, c'è un Grande Equivoco in attacco

TORINO - C'è un Grande Equivoco che si trascina dall'estate e che non è stato risolto nemmeno sul mercato di gennaio, quando il Torino aveva provato invano ad avvicinarsi al centravanti dello Spezia, Nzola, e quello del Bari, Cheddira. Si doveva mettere il conto il rischio che Sanabria continuasse a a segnare con il contagocce (al massimo 6 reti in A) e che Pellegri potesse incontrare anche in questa stagione una serie di problemi innanzi tutto muscolari. Juric voleva solo 2 attaccanti per un solo posto, visto il suo modulo.