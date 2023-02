Juric al lavoro sul Toro e su Ilic: nel mirino c'è la Juventus

TORINO - Sono iniziate le due settimane della verità per Ivan Ilic, in vista della partita contro la Cremonese (lunedì 20) e più ancora del derby (28 febbraio). «Ha bisogno di 15, 20 giorni di allenamenti mirati per tornare in forma e mettersi alla pari dei compagni», aveva detto nei giorni scorsi Juric, parlando del centrocampista prelevato da Verona («Dove si era allenato poco e male nell'ultima settimana di gennaio, distratto com'era dal mercato»: la lotta tra il Torino e il Marsiglia). Ilic in questi giorni sosterrà un lavoro anche personalizzato per recuperare in particolare il ritmo partita, l'intensità della doppia fase.