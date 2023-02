Torino, con Juric è superdifesa: 5ª in Serie A

Calcio propositivo, intensità agonistica e partecipazione corale alla manovra offensiva: il segreto del Torino di Ivan Juric , però, è la difesa . Il Torino è la quinta migliore retroguardia della Serie A dopo 22 giornate , con 23 reti subite (la media di 1,04 gol a partita): meglio dei granata hanno fatto solo Lazio e Roma (a quota 19), Juventus (17) e la capolista Napoli (15). La statistica premia il lavoro di Juric e l’applicazione dei difensori, capaci di partecipare attivamente al gioco, ma senza mai alterare l’equilibrio difensivo. Tra i segreti del tecnico croato per sviluppare il suo 3-4-2-1 a trazione anteriore c’è proprio l’attitudine dei suoi 3 centrali nel presidiare la zona di competenza e seguire l’avversario di riferimento , in un calcio armonioso in cui non deve esserci spazio per le distrazioni.

Anche senza Bremer...

La posizione nella speciale classifica delle migliori difese non è una novità per il Torino: già nella passata stagione Buongiorno e compagni avevano chiuso il campionato come quinta difesa meno battuta (41 i gol incassati in 38 giornate, media di 1,07 a partita). E anche se oggi a comandare il reparto non c’è più Bremer – miglior difensore dello scorso campionato –, i risultati non hanno subito alterazioni. Anzi, Juric ha potuto sperimentare diverse soluzioni, ricevendo sempre e comunque garanzie dai suoi calciatori. Schuurs, cresciuto in un settore giovanile di primissimo livello come quello dell’Ajax, ha ereditato la posizione e la leadership del brasiliano, limitando al minimo le tempistiche di adattamento. Buongiorno, capitano per il presente e il futuro, è cresciuto nelle prestazioni e nel carattere grazie anche alla presenza di un centrale di sinistra esperto come Rodriguez. Il rilancio di Djidji ha poi permesso a Juric di ampliare la rosa delle alternative, ulteriormente puntellata a gennaio con l’arrivo di Gravillon per sostituire l’infortunato Zima.