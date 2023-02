Miranchuk, il riscatto: la fretta del Torino e la trattativa con l'Atalanta

TORINO - Partita l’operazione Miranchuk. Decisa e convinta, su consiglio di Juric. Con tanti prestiti con diritto di riscatto i granata hanno deciso di “approfondire” subito il discorso con l’Atalanta. Il trequartista russo, infatti, è considerato indispensabile, uno che a differenza di tanti altri ha tecnica, visione di gioco e anche tiro come confermano i 4 gol realizzati in 16 presenze, in campionato. La trattativa con l’Atalanta, comunque, non è semplice: il giocatore, infatti, è stato “affittato” dall’Atalanta con un diritto di riscatto di 12 milioni. Ma i bergamaschi, visto che il giocatore era in scadenza nel 2024, si sono tutelati facendogli firmare un diritto unilaterale a favore del club per un prolungamento fino al 2026. Ben più distante, dunque, rispetto alla scadenza del prestito ai granata. Un diritto, eventualmente, da esercitare in futuro senza problemi e in assoluta liberà. Il diritto unilaterale, quindi, metterà in condizione i bergamaschi di avere molto più potere contrattuale. Con questa mossa i granata non potranno chiedere un altro prestito o, più semplicemente, uno sconto sul diritto di riscatto visto che Miranchuk non sarà più in scadenza dopo pochi mesi ma “virtualmente” legato all’Atalanta sino al 2026. Niente nuovi prestiti e niente sconti, bisognerà trattare per trovare subito un accordo. Ecco perché i granata si sono già mossi. Per l’importanza del giocatore, sì, ma anche per via di quelle clausole pro-Atalanta che sarebbe meglio togliere. Senza aspettare giugno Davide Vagnati cercherà di trovare la soluzione anche perché il russo, nonostante la sua bella stagione in granata, non rientra nei piani di Gasperini. Con lui, infatti, nello scorso campionato collezionò soltanto 7 presenze da titolare, più 12 ingressi a partita in corso. Il tutto, però, impreziosito da 2 gol e 4 assist.

Il Toro, dunque, dopo aver chiesto lo sconto come consuetudine e come fanno tutti, sarebbe orientato a chiudere subito il discorso versando i 12 milioni all’Atalanta e facendo, di conseguenza, un nuovo contratto al giocatore. Lo stesso Miranchuk, a quanto ci risulta, ha fatto sapere all’Atalanta di voler restare al Toro dove si trova bene ed è stimato sia dal tecnico sia dai compagni. In granata ha ritrovato la voglia di giocare e, di conseguenza, la condizione migliore. La sua speranza è quella di portare il Toro in Europa.