Toro, che dibattito dopo i cartelli di critica a Juric: "Ha meriti enormi!"

TORINO - Si è scatenato un gran dibattito tra i tifosi del Toro : a ogni livello, dai gruppi di curva ai Toro club di ogni regione d’Italia, passando naturalmente per i cuori granata “sparsi”, non legati ad associazioni. Argomento del discutere? La critica vibrante con destinatario Juric espressa l’altro giorno da un gruppo di tifosi, che hanno esposto alcuni cartelli di protesta all’ingresso del Filadelfia (“Oggi chiuso”, “Juric solo chiacchiere”, e via dicendo). Formalmente, cartelli non firmati, pur se provocati, diciamo così, da quelle contestate parole dette nelle scorse settimane dal tecnico ad alcuni tifosi, poi diffuse dalla trasmissione web Osservatorio Granata (“ho aperto mille volte il Fila ma non c’era nessuno”, “allo stadio siete quasi sempre in pochi”, eccetera eccetera: gaffe ed errori di prospettiva, si era già detto all’epoca).

Torino, che fai con il Fila e i tifosi?

Detto questo, la gente si interroga. E sul web sono numerose le testimonianze (basta dare un’occhiata alle chat e ai forum più seguiti) di tifosi che sottolineano, sì, il dispiacere per quelle parole sbagliate di Juric dette all’uscita dal Fila tempo fa (era chiaramente scivolato su una buccia di banana), nonché per la chiusura dell’impianto, ieri, una settimana dopo la riapertura degli allenamenti ai tifosi, due martedì fa. Ma la massa sottolinea anche le grandi capacità di Juric e ritiene assolutamente preponderante evidenziare tutti i meriti del tecnico, da quando è arrivato a oggi (ambizioni lucidate, orgoglio risollevato, “lotta” a Cairo per ottenere più considerazione sul mercato, gioco garibaldino, lancio di giovani e valorizzazioni di molti talenti, 10° posto al primo anno e ora 7° posto in classifica, dopo che nel biennio precedente il Torino si dibatteva disperatamente in zona retrocessione con 4 allenatori in 2 campionati). Il timore della massa è anche che Juric possa lasciare a fine stagione. E il sostegno della stragrande maggioranza della tifoseria è palese, emerso sempre senza soluzione di continuità: e non solo allo stadio. L’argomento è ampio, complesso, e come detto ha sollevato un gran dibattito tra i tifosi. Sull’edizione cartacea di domani, venerdì, Tuttosport darà ampio spazio all’argomento con interviste e riflessioni.