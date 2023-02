Passador, chi è il predestinato del Torino che sa volare in vetta

TORINO - In estate ha firmato un contratto di tre anni. Non è una cosa che capita così facilmente in Primavera: non soltanto al Toro, ma anche in tante altre realtà di Serie A. Pietro Passador si può considerare un privilegiato, ma i privilegi li ha conquistati sul campo. Con un percorso non banale. Partito dalle giovanili dell'Udinese, straordinaria scuola di portieri italiani e non solo, è passato al Pordenone, dove il cammino arriva fino alla Primavera 2, poi il salto con i grandi glielo regala la Clodiense, in Serie D. Nella scorsa stagione emerge tutto l'eccezionale valore di questo ragazzo: fortissimo fra i pali, molto bravo nelle uscite alte e basse, coraggioso coi piedi e con un carattere già temprato per giocare un intero campionato coi grandi da titolare. Classe 2003, emerge subito. Spiccano le sue parate e in generale un rendimento notevolissimo. Di rientro al Pordenone, dopo l'anno vissuto in prestito in Veneto, spuntano due squadre: il Toro, che gli vuole affidare i pali della Primavera, ma anche il Catania, nobilissima decaduta che lo immagina come portiere titolare nell'anno della rinascita dopo il fallimento. Non è facile dire di no al calore del Massimino: in Serie D gli etnei viaggiano a una media di quasi 15 mila spettatori per ogni partita casalinga. Numeri che si avvicinano al Toro in Serie A, per intenderci. Eppure Passador è sicuro: vuole solo vestire la maglia granata, anche a costo di fare un piccolo passo indietro tornando in Primavera.