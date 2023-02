Torino, che guaio! Vlasic ko: problema muscolare

TORINO - Problema muscolare al retto femorale destro: Vlasic non convocato da Juric per la partita di stasera con la Cremonese e al momento a forte rischio per il derby di martedì 28 febbraio. Questo il responso dei primi controlli medici effettuali in giornata dal Torino, in attesa degli esami mirati strumentali di domani in ospedale.