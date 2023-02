Torino-Cremonese, un pari di volontà e poco altro. Ora il derby con la Juventus

TORINO - L’inverno del nostro scontento avvolge il Torino e la Cremonese, che hanno conquistato il classico punto che non serve a nessuno. I granata dovevano vincere per effettuare il controsorpasso sulla Juve e presentarsi al derby della prossima settimana davanti in classifica. I lombardi hanno assaporato soltanto per quattro minuti il gusto della prima vittoria in campionato, facendosi riprendere dopo che, a loro volta, erano stati bravi a rimontare la situazione di svantaggio con cui avevano chiuso il primo tempo.

Il solito Torino sprecone

Già, primo tempo dominato dalla squadra di Ivan Juric, che ha segnato soltanto verso la fine su rigore con Sanabria (quinto gol stagionale, primo in casa dopo tredici mesi) ma ha avuto più di un’occasione per passare e ha messo sotto con lucidità e determinazione la Cremonese. Però poi i granata si sono ripresentati in campo con un atteggiamento molle che non si spiega soltanto con la maggiore rabbia agonistica dei grigiorossi. Anzi, non si spiega proprio, perché era la classica partita da chiudere e tanti saluti, continuando a macinare gioco e invece…

L'Europa sembra sempre lì, ma...

E invece restano i soliti rimpianti e i soliti limiti che impediscono, al momento topico, di compiere il famigerato salto di qualità (l'Europa è sempre lì, a un passo, ma i granata non lo fanno mai). Di positivo ci sono l’esordio da titolare di Ilic, che ha dato qualità e ordine in mezzo pur calando nella ripresa, la prestazione di Sanabria - è vero, si è mangiato un’occasione ghiottissima sullo 0-0 però la sua è stata una prestazione notevolissima con rigore impeccabile -, e nel complesso quanto si è visto per quarantacinque minuti. Bravo Singo nell’esecuzione del tiro che ha riportato a galla il Toro, bravissimi Tsadjout e Valeri nel realizzare le due bellissime reti della Cremonese. Nel complesso, magra consolazione per tutti.