Pagelle Torino-Cremonese: Singo croce e delizia. Ilic, esordio confortante

Djidji 5.5 Dopo il primo tempo viene da chiedersi perché il club granata non si affretti a rinnovargli il contratto in scadenza, poi apre la ripresa cincischiando nel rinvio e aprendo la strada al pari di Tsadjout. Da lì smarrisce la precedenza sicurezza.

Schuurs 6.5 Entra nell’azione del rigore correggendo di testa per Ilic che viene steso da Sernicola. Nella propria area è un muro, al limite della medesima pure. A metà ripresa esce per evitare un’eventuale ammonizione che gli costerebbe la Juve. Buongiorno (22’ st) 6.5 Meno imperioso dell’olandese, ma ugualmente efficace. Rodriguez 6 Solita gara pulita, senza squilli ma senza sbavature.

Aina 5 A corredo di una prestazione deludente prende un giallo un secondo prima del cambio: era diffidato e salterà il derby per squalifica. Singo (22’ st) 6 Entra e per poco non manda in gol la Cremonese. Quindi si addormenta sul gol di Valeri. Si riscatta con la rete del 2-2: bella e importante per non dover preparare il derby con il fardello di una sconfitta.