Vagnati e il Toro verso il derby: "Vieira out, Ilic va gestito. Rinnovo Juric? Ora le partite"

TORINO - Il Torino sta preparando il derby tra mille problemi fisici. Il responsabile dell'area tecnica Davide Vagnati ha parlato in un incontro alla Rinascente per un evento Suzuki: «Ronaldo Vieira ha fatto una risonanza e starà fuori per 3-4 settimane. Per quanto riguarda Samuele Ricci, il centrocampista sta recuperando e ogni giorno si sente meglio, speriamo possa essere almeno convocato per il derby. Ivan Ilic, invece, va gestito». L'ex del Verona ha giocato la prima da titolare, però fisicamente non è ancora al top. Vlasic resta un punto inrerrogativo. «Ha avuto un infortunio particolare, non è una lesione. Stiamo valutando. È un leone e cercherà di fare il massimo ma non la vedo semplice».