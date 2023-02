Torino, quanti guai per Juric: pure Ilic a rischio! E Vieira ko un mese

TORINO - Sembra una maledizione: dopo che è stato venduto Lukic, nel Toro a centrocampo si sta come d’autunno sugli alberi le foglie. Ilic si è già fatto male due volte. E il bis rischia ora di impedirgli di giocare il derby. Ricci è caduto nel terzo infortunio della stagione, sempre al polpaccio. Adopo a metà della scorsa settimana aveva avuto il terrore di essersi spaccato il ginocchio destro, operato 4 anni fa (quando poi non disputò una partita uffi ciale per 7 mesi): e alla fine era felice come una Pasqua per aver dovuto saltare soltanto 3 giorni di allenamenti, ovviamente guardando poi giocare gli altri contro la Cremonese. E Vieira, appena preso, si è già rotto: è starà fuori almeno per «3 o 4 settimane», diceva ieri pomeriggio Vagnati. «Si è sottoposto a una risonanza». Lesione al tendine del bicipite femorale sinistro. L’infortunio in un disgraziato, disgraziatissimo allenamento. Quantomeno «Ricci sta recuperando da un problema al polpaccio, ogni giorno va meglio. Ora ha anche ricominciato ad allenarsi», ma svolgendo un lavoro a parte, differenziato, dopo 2 settimane di terapie: per cui «i carichi di lavoro andranno distribuiti bene. Da qui a martedì speriamo che possa almeno essere convocato per il derby. Samuele è un giocatore importante, è sempre meglio averlo», quantomeno partendo dalla panchina: e poi si vedrà (il vero disastro sarebbe una ricaduta). In compenso adesso Adopo è di nuovo «a posto: ha avuto una piccola distorsione al ginocchio, una roba di due o tre giorni».

Poi le parole da intepretare su Ilic, un ragazzo «da gestire: aveva avuto una lesione importante in nazionale e la cosa va gestita anche nel quotidiano». Pro memoria: 8 gare di campionato saltate con il Verona, in questo campionato. Non dice però tutto, il dt. Giacché Ilic da un paio di giorni ha dovuto di nuovo interrompere gli allenamenti, aveva già saltato l’Udinese per una contusione, ora si parla di un doloroso ematoma intramuscolare e i consulti medici dell’altro ieri hanno evidenziato una condizione a rischio. Juric chiaramente voleva schierarlo da titolare contro la Juventus, ma probabilmente soltanto all’ultimo capirà se il serbo sarà in grado di scendere in campo (e magari soltanto per uno spezzone). In caso di forfait: dentro Adopo con Linetty o col 18enne Gineitis, come contro il Milan in campionato due settimane or sono). Il tutto, ma adesso spostandoci sulla trequarti, con Vlasic quasi certamente obbligato a saltare il derby: «Infortunio particolare. Non è una lesione, ma non scendo nei particolari. E’ una situazione borderline, stiamo valutando, non è semplice. Nikola è un leone e un soldato, cercherà di fare il massimo, ma non la vedo molto semplice». Altissimo è considerato il pericolo di uno strappo, in caso di sollecitazione esagerata, forzata, troppo anticipata del muscolo a rischio, il retto femorale destro. Senza dimenticare Pellegri («che però si sta riprendendo e se tutto va bene tornerà dopo la Juventus») e i lungodegenti Zima e Lazaro: che davvero ha aperto una voragine sulla fascia, destinata a sentirsi doppiamente proprio nel derby, visto che Aina è squalificato.

Post scriptum: nel Fulham, da quando si è trasferito, Lukic ha giocato solo per un minuto, tra campionato e Fa Cup. Però, una settimana dopo l’altra a getto continuo, sul centrocampo granata si è abbattuta una maledizione.