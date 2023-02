Torino, Ricci parzialmente in gruppo verso la Juventus

TORINO - Si è allenato questa mattina al Filadelfia il Torino, per preparare la partita contro la Juventus in programma martedì sera (ore 20.45). Come spiegato sul sito ufficiale del club granata, "dopo l’analisi tattica al video, il tecnico Ivan Juric ha diretto una sessione di preparazione al derby in calendario martedì 28 febbraio". Per quanto riguarda le condizioni fisiche dei giocatori, "terapie per Ronaldo Vieira (post lesione al tendine del bicipite femorale sinistro) e per Nikola Vlasic (distrazione mio fasciale del muscolo retto femorale della coscia destra). Seduta differenziata per Pietro Pellegri, mentre Samuele Ricci ha svolto una parte del lavoro odierno con la squadra. Per David Zima e Valentino Lazaro procede il rispettivo programma riabilitativo".