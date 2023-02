Torino, il derby comincia al Filadelfia

TORINO - Mattinata domenicale al Fila. Si riaprono le porte del centro granata e la tribuna sarà a disposizione per la durata dell’intero allenamento. Sono attese duemila persone, tra cori e colori. Un modo per "gasare" la squadra, il tecnico Juric e tutto l’ambiente. Servirà l’aiuto dei tifosi per compiere l’impresa allo Stadium nel derby di martedì sera con la Juventus di Allegri. Da Vlasic ad Aina, non mancano gli assenti per il Toro. Assenti di grido. Ma il gruppo dovrà fare la differenza con il gioco, l’abnegazione, la grinta, la dedizione. Tutti attorno a Buongiorno, il leader nato con il Toro addosso. I tifosi caldi non saranno all’Allianz per la nota protesta, ma dal Fila in mattinata partirà la (ri)carica granata.