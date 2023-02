Toro, che entusiasmo al Filadelfia: in 2000 per l'allenamento. E Ricci... FOTO VIDEO

TORINO. Il Filadelfia è stato preso d'assalto dai tifosi granata. Oltre 2000 persone ad assistere all'allenamento dei giocatori in vista del derby di martedì. Bandiere, cori, incitamenti continui e anche fuori d'artificio che sono stati sparati all'esterno dell'impianto. Al suo ingresso in campo Juric è stato accolto da un'ovazione assordante , incredibile, che ha messo i brividi addosso al tecnico.

La carica in vista del derby

Lo stesso allenatore ha interrotto l'allenamento per un paio di minuti per "spingere" la squadra sotto le tribune ad accogliere l'applauso e i cori d'incitamento delle gente: scene di grandissima carica emotiva in vista della partita più sentita e importante dell'anno, un tuffo nell'entusiasmo collettivo granata che non si registrava da tempo. È bastato aprire il Filadelfia e coinvolgere la passione popolare per avere un effetto così esplosivo di carica. Da segnalare - buona notizia - che Ricci si è allenato con la squadra e, quindi, sarà a disposizione per il derby.