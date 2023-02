Toro, Milinkovic Savic in discoteca: perché il club ha subito spento il caso

Caso nato e chiuso subito dal Torino. Su Twitter ieri mattina aveva iniziato a circolare uno scatto che ritraeva Vanja Milinkovic-Savic al Pick-Up, nota discoteca di Torino, con una sigaretta in bocca. La foto in questione, risalente alla notte tra venerdì e ieri, ha alimentato commenti critici, a pochi giorni dal derby (martedì sera). Un'ingenuità del giocatore, che per ragioni d'opportunità avrebbe dovuto evitare sortite notturne del genere. Il riconosciuto comportamento serio da professionista tenuto dal serbo fuori dal campo ha sgonfiato la faccenda. Milinkovic-Savic, al pari dei compagni, godeva di una serata di libertà autorizzata dopo una cena di squadra (con allenamento, ieri, alle 11.30, dunque non di prima mattina). Questione archiviata dal club: crediamo che Vanja abbia compreso in fretta la leggerezza commessa (tanto più in epoca social) e la lezione.