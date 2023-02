Torino, svolta Miranchuk: Juric così punge al centro. L'analisi tattica

In un Torino sempre verticale e diretto, ma che sta mettendo in mostra una manovra un po’ più ordinata, uno degli elementi chiave si sta rivelando Aleksey Miranchuk. Grazie alla presenza di giocatori come il russo o come Vlasic - adesso alle prese con un infortunio che stasera potrà semmai portarlo in panchina - il Toro di quest’anno ha scoperto le zone centrali del campo. Pur rimanendo una formazione orientata a risalire il campo attraverso le corsie esterne, la maggior qualità di cui dispone Juric fra i trequartisti consente oggi ai granata di poter sfruttare anche i corridoi di mezzo. A dettare questo nuovo contesto tattico ha contribuito proprio Miranchuk. Giunto in granata dall’Atalanta, con un tecnico come Juric (discepolo del Gasp) il pericolo era che il ragazzo incappasse nelle stesse difficoltà che hanno portato i nerazzurri a dirottarlo a Torino. E invece in granata il russo è risorto, esprimendo quelle qualità che avevano convinto i bergamaschi ad acquistarlo. Nelle 17 partite disputate col Toro, Miranchuk ha collezionato quattro reti e registrato tre assist. La sua precisione nei passaggi (83%) è buona considerato il fatto che si trova ad agire in una zona di campo (quella di rifinitura, compresa fra le linee avversarie di difesa e centrocampo) dove la pressione intorno al portatore di palla tende ad aumentare. Grazie al suo mancino, Miranchuk trova la propria comfort zone all’interno del mezzo spazio sinistro, da dove può dirigere il traffico sulla trequarti. Dopo Vlasic (459), Lazaro (325) e Radonjic (310), Miranchuk è il granata ad aver effettuato più tocchi palla nella trequarti offensiva (276). Se poi guardiamo i dati delle occasioni create (intendendo con questo parametro il numero medio di volte in cui un giocatore assiste un compagno per un tiro), il dato del numero 59 torinista (2.14) è il terzo migliore del campionato, dietro solo a Laurienté (2.68) e a Deulofeu (2.59).