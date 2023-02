Juve-Torino, Juric: “Pronti al derby, ma con questo Di Maria è tutto più difficile”

TORINO - Vigilia di derby per Ivan Juric che si prepara alla sfida del suo Torino contro la Juventus di Allegri. "Abbiamo fatto una buona settimana, abbiamo recuperato qualcuno e abbiamo migliorato la condizione di altri. Penso che siamo pronti", parla così il tecnico granata in conferenza stampa e alla domanda su quanta differenza c’è tra Juventus e Torino risponde: "Sono due realtà diverse come organici. Come ho letto negli ultimi giorni, a volte quello che è più debole vince se ha entusiasmo e grinta". A fare la differenza però, secondo il tecnico del Toro può essere solo un giocatore bianconero: "Certo, se Di Maria è quello dell’ultimo mese diventa tutto più difficile, perché è difficile difendere contro di lui. Proveremo a limitarlo al massimo".

Juric: "Formazione? Nessuna sopresa"

"Siamo al massimo dei massimi da tutto l'anno, senza cali. Alcuni giocatori, come Ilic, devono ancora migliorare tanto; è arrivato in condizioni non buone per un infortunio non curato bene secondo me. Alzando la condizione di qualche giocatore alzeremo anche il rendimento della squadra". Prosegue così Juric che sull'11 anti-Juve promette: "Per la formazione non ci saranno sorprese. Desidero vincere. I ragazzi devono stare sereni. Il fatto che ci siano stati i tifosi ha reso la settimana diversa dal solito, ma questi sentimenti devono essere trasformati in qualcosa di positivo, non in preoccupazione. I ragazzi devono dare tutto, spero riusciremo a vincere. Ilic? Dovrebbe giocare. Ha avuto un infortunio con una ricaduta gestita male. Il muscolo non è stato curato come si deve anche per colpa sua perchè voleva andare al Mondiale. Spero che nei prossimi mesi riusciremo a migliorare il suo tono muscolare affinchè possa fare sforzi senza accusare fatica come adesso".

Juric: "Ecco quanto pesa la maglia del Toro"

"Cosa può fare vincere il derby al Torino? Quello che ho visto ieri al Filadelfia è il senso di appartenenza. In questo dobbiamo crescere come società, nel far sentire quanto pesa la maglia del Toro. Con questo allenamento a porte aperte i ragazzi hanno iniziato a capire qualcosa. Li dobbiamo fare innamorare della maglia. Solo che oggi li ho visti un pò tesi; devono essere tosti come sempre per fare una bella partita. Nelle ultime tre, abbiamo preso gol su calci da fermo, e abbiamo sfiorato le situazioni giuste per vincere. Spero che domani gli episodi ci sorridano". Conclude così la conferenza stampa Ivan Juric, carico per il derby di Torino contro la Juventus.