Toro: Juric e quel concetto di «amore» da alimentare verso il derby

Dal Fila negativo al Fila positivo

«Al Toro manca un po’ di amore, quello che i tifosi hanno saputo trasmettere alla squadra al Filadelfia - l’appello del tecnico croato -: sono venuto qui per amore e voglio che esploda. Se tutte le componenti, dalla società ai giocatori per arrivare ai tifosi sapranno crearlo, allora potremo dare vita a qualcosa di molto bello. Fin qui in alcuni frangenti è mancato un po’ di amore verso il proprio lavoro, basti pensare al Fila che era in condizioni vergognose. Adesso è tutta un’altra cosa, ora i giocatori si allenano con piacere in un luogo che ha subito una profonda ristrutturazione. Voglio creare un gruppo di giocatori che sentano la storia di questo club, che abbiano il desiderio di firmare contratti lunghi per restare qui. Dobbiamo e possiamo sprigionare energia positiva, insistere come stiamo facendo per aumentare il senso di appartenenza al Torino. Sì, anche organizzandoci per andare a visitare il Museo di Grugliasco che racconta la leggenda del Toro. Voglio che diventiamo come quei cuochi che non cucinano e basta, ma lo fanno con amore». Eccolo ancora una volta espresso, quel sentimento che nel derby ma non solo può e deve caratterizzare il presente granata.

«Ilic subito, Ricci subentra»

Intanto allo Stadium il derby è di massima importanza, per ragioni di classifica e autostima. «Ilic dovrebbe giocare dall’inizio anche se va gestito perché non è guarito al meglio da un infortunio. Ricci invece dovrebbe entrare a partita in corso». In ballottaggio per un ruolo da protagonista da inizio gara ci sono Linetty e Adopo.