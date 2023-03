Berenguer, il Toro deve un milione e mezzo di euro all'Osasuna

Intanto si pensa al prossimo match del campionato. In vista della sfida di lunedì prossimo contro il Bologna, c’è da segnalare il ritorno dell’esterno Ola Aina che ha scontato il turno di squalifica. E così Juric avrà un rinforzo in più per cercare di battere il Bologna. Il nigeriano, tra l’altro, è uno dei giocatori in scadenza di contratto. Davide Vagnati è stato chiaro: «Teniamo solo chi vuole restare al Toro e crede nel nostro progetto, in caso contrario cercheremo altri giocatori visto che in giro ce ne sono tanti». Aina quest’anno è stato frenato da un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori a lungo proprio nel momento in cui stava disputando le partite più belle da quando indossa la maglia granata.