Bufera social su Bayeye!

TORINO - Ci risiamo: dopo Segre che aveva postato una foto con la maglia bianconera di Dybala nonostante un derby perso, adesso è la volta di Bayeye che, dopo il 4-2 per la Juve che porta a 22 le sconfitte contro la Juve in 28 partite dell’era Cairo, si ritrae sorridente con la maglietta scambiata con Pogba. «Senza rispetto, altre quattro pere! Noi soffriamo da cani e voi fate gli amichetti», uno tra i commenti che si leggono a corredo della foto sui social. Più che inopportuna, la decisione di Bayeye, con quel sorriso a corredo che sa di menefreghismo nonostante il ko. Con il Toro che ha giocato bene, ma ha subito un poker anche figlio della superficialità di Radonjic. Entrato al 14’ e uscito al 30’ della ripresa dopo aver lasciato crossare indisturbato Chiesa che ha messo sulla testa di Bremer il pallone del 3-2. Altra bufera social, quindi, ben più grave di quella che ha coinvolto Izzo (il granata in prestito al Monza ha messo un like alla foto postata da Bremer).