Sanabria-Chiesa: l'abbraccio fa discutere i tifosi Toro

TORINO - E per non farsi mancare nulla sui social gira anche un video di un abbraccio finale tra Sanabria e Chiesa che ha comunque irritato molti tifosi granata, già comprensibilmente arrabbiati per l’esito del derby nonché per il caso Bayeye. I due si avvicinano sul campo al termine della gara, ma in questa circostanza il paraguaiano ha il buon senso di chiuderla lì. Nessuno scambio di maglia: non un problema in sé, ma altamente inopportuno se pubblicamente celebrato come fatto da Bayeye con Pogba. Sintomo, quest’ultimo, di una società che fatica a trasmettere quel senso di appartenenza a più riprese invocato da Juric.