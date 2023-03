Torino, la statistica che spaventa: le palle inattive provocano disastri

TORINO - Sono cinque i gol che, tra andata e ritorno, il Torino ha incassato quest’anno nei derby. Il dato su cui riflettere è però un altro: tre di questi sono arrivati da palle inattive. Tre o non quattro solamente perché non rientra in queste statistiche il 3-2 di Bremer, considerato che il corner era stato giocato corto per Chiesa e, solamente in un secondo momento, è arrivato il cross nell’area granata. Da angolo aveva segnato Vlahovic all’andata, sempre da angolo ha siglato il 2-2 Danilo al ritorno e poi da punizione indiretta Rabiot ha chiuso i giochi. E pensare che la partita dell’Allianz Stadium si era aperta con il primo gol in questo campionato del Torino arrivato proprio in seguito a un calcio d’angolo a favore: a segnarlo non è stato un corazziere ma un trequartista rapido come Karamoh che è stato bravo a sfruttare al meglio la sponda di Singo. A proposito di statistiche e di gol realizzati, sono in totale quattro quelli messi a segno dai granata: uno da angolo (per l’appunto Karamoh contro la Juve), uno da punizione indiretta (Djidji contro il Milan), due su rigore (Lukic contro il Bologna e Sanabria contro la Cremonese). Con quelli segnati da Danilo e Rabiot martedì scorso sono invece otto i gol incassati dal Torino in questo campionato da calcio piazzati, nove se contassimo anche quello di Jovic nella partita contro la Fiorentina in Coppa Italia. Reti così divise: quattro da calcio d’angolo, tre su rigore (due da Koopmeiners contro l’Atalanta e uno da Nzola contro lo Spezia), una su punizione indiretta.