Toro: contro il Lecce tornerà Ricci

TORINO - Dopo la gara contro il Bologna per i granata ci saranno ancora due appuntamenti, prima della sosta per le nazionali: domenica prossima il Torino sarà di scena a Lecce, quindi il 19 ospiterà la capolista Napoli. Contro i giallorossi ci sarà un rientro importante, nella squadra di Juric : scontata la squalifica sarà infatti disponibile Ricci , fermato dopo il cartellino giallo subito nel derby.

Schuurs e Sanabria sono a rischio

In compenso questa sera due cardini della squadra granata saranno a rischio squalifica: nell’elenco dei diffidati, oltre a Lazaro che è infortunato, ci sono infatti l’olandese Schuurs e il paraguaiano Sanabria. Intanto, dopo le sfide contro Bologna, Lecce e Napoli e la sosta per gli impegni delle nazionali, il campionato del Torino riprenderà con la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo (in programma domenica 2 aprile per la 28ª giornata).