Torino, con Karamoh di nuovo a sinistra sognando l'Europa

TORINO - Karamoh, un gol da tre punti. Un gol per continuare a sognare l'Europa. Un gol che fa sobbalzare i cuori granata. Un gol che apre al Toro la via della vittoria contro il Bologna. Un gol che non toglie la solita sofferenza, ma chissenefrega visto il risultato finale. Un gol nato in collaborazione con Sanabria e che vale tanto. Un gol di destrezza e incoscienza di un ragazzo arrivato per caso e diventato perno fondamentale della squadra di Juric. Un gol e anche il Grande Torino può esultare nel lunedì che porta gioia e la prima metà della classifica. Lì, a sinistra, si cerca gloria senza confini.

I voti del Torino Sicuramente non una gara semplice per i granata, ma alla fine il Bologna di Motta mai impensierisce Vanja. Protagonista assoluto Linetty, uomo ovunque e anima del gruppo, esempio per tutti: non ha mai mollato un centimetro, su e giù, in un'area e nell'altra. Super Karamoh, ovvio. Bravo Ilic, uomo dal piede fino. E applausi alla difesa guidata da Schuurs, l'uomo verticale e orizzontale. E a tutti, senza distinzione, per l'abnegazione.