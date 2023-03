Toro-Bologna, Juric e l'obiettivo Europa: "Se arrivano Thiago Motta e Milito..."

TORINO - Dopo il ko nel derby contro la Juventus, si risollvea il Torino di Ivan Juric che ai microfoni di Sky Sport commenta l'importante successo contro il Bologna. "Il primo tempo è stato ottimo - dichiara il tecnico granata - Nella ripresa abbiamo sofferto in parte contro un ottimo Bologna, concedendo però quasi niente. Abbiamo dato continuità alle nostre prestazioni e questa volta sono arrivati anche i tre punti". Poi si sposta sui singoli, a partire dall'ultimo episodio del derby con Radonjic: "Ci sono tanti giovani che devono crescere, sui quali bisogna lavorare. Radonjic è tra questi. Il derby è stato doloroso per lui e deve capire l'importanza delle piccole cose. E' un ottimo giocatore, oggi ha fatto alcune belle giocate quando è entrato".

Juric, Gasperini, Thiago Motta e l'obiettivo Europa

Juric prosegue: "Linetty sta facendo benissimo, non solo oggi. Lo scorso anno ha giocato poco, mentre ora è diventato fondamentale. Anche Schuurs sta facendo benissimo. Con Sanabria ho trovato un certo equilibrio negli ultimi due mesi. Lui si sente bene e sta anche trovando il gol. Deve continuare così". Poi sull'ex compagno di squadra e oggi rivale Thiago Motta aggiunge: "E' stato un giocatore strepitoso. Era di un'altra categoria, quando eravamo al Genoa insieme. Eravamo un'ottima squadra con due fuoriclasse come lui e Milito, siamo arrivati a un passo dalla Champions. Gasperini è contagioso, ha formato tanti futuri allenatori da quel gruppo". Poi conclude: "Noi in Europa? Se arrivano Motta e Milito forse sì".