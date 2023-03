Juric: «Resto al Toro? Vedremo». E spiega cosa vuole

TORINO - Juric risponde un “vedremo” a Chiambretti, preoccupatissimo, che in tv gli domanda se il prossimo anno sarà ancora l’allenatore del Torino. Poi, con davanti i giornalisti della carta stampata, il tecnico spiega nei dettagli che cosa vuole, andando più in profondità rispetto alle dichiarazioni in tv: e dice, in sostanza, di aspirare ad avere una rosa più forte e attrezzata per "poter vincere le partite che dominiamo quest’anno contro le grandi squadre, ma che poi adesso spesso perdiamo, alla fine. Per battagliare meglio contro le formazioni top e aspirare a qualcosa di più alto e importante rispetto a un decimo posto serve questo, avere una rosa più forte. E mi aspettavo di avere qualcosa in più già dal mercato di gennaio. La mia sensazione è che per tutti, per questi tifosi meravigliosi ma anche per il mio staff, sia dannoso avere sempre come obiettivo a ogni anno soltanto la metà classifica. Non è giusto, se vogliamo dare un senso a questo percorso di crescita. Anzi, diventerebbe dannoso, si rischierebbe un nuovo crollo come già 3 anni fa” (con Mazzarri, dopo aver raggiunto i preliminari di Europa League). Sta a Cairo, dunque, gettare nuove basi per conquistare la permanenza di Juric, anche contro il Bologna osannato dai tifosi.