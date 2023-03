Schuurs, il vero bomber del Toro: scivolate da urlo! E vale oro

TORINO - (e.e.) La sua rincorsa, dritta, parte da metacampo. Perr Schuurs scatta alla caccia di Ricardo Orsolini che sta puntando la porta del Toro, avanti in quel momento 1-0 con rete fantastica di Yann Karamoh . Perr detto Piero corre, eccome se corre: si fa la sua traiettoria pensando al punto di contatto con il rossoblù, in area di rigore. Arriva alle spalle dell'esterno di Thiago Motta e con una scivolata perfetta spinge la palla lontano dal piede del bolognese e evita un guaio a Vanja Milinkovic Savic , nel frattempo uscito di porta.

Vanja e Perr, petto contro petto

E proprio il portiere serbo scatta petto contro petto con l'olandese volante, per festeggiare l'intervento che vale doppio, che è a tutti gli effetti una rete. Perr detto Piero è assolutamente l'idolo del Grande Torino: i tifosi inneggiano a "Schuurs, Schuurs, Schuurs" proprio come qualche anno fa facevano con "Glik, Glik, Glik". Adesso, dal difensore centrale ex Ajax, e già pezzo forte del mercato internazionale, ci si attende qualche gol in area avversaria.