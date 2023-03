Linetty e Karamoh simboli del Toro da Europa

TORINO - Dietro a quella corsa a perdifiato (non solo utilissima per far trascorrere il tempo ma anche fin commovente) di Linetty negli ultimi secondi della partita contro il Bologna, da solo all'assalto del pallone nella metà campo avversaria, con tutto il Toro oppresso in area a costruire una Maginot, si scorge chiarissima una unità di intenti tra i giocatori (e tra loro e Juric) altamente significativa. Il gesto nobile e garibaldino, da patriota ottocentesco, del polacco, non esattamente uno dei giocatori più talentuosi tra i granata ma con un cuore grosso così, è di esempio, ma è anche da considerarsi un simbolo.