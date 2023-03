Torino: giovedì Filadelfia aperto ai tifosi

TORINO - Quella che per molto tempo è stata un'eccezione, sta diventando una piacevole consuetudine. Il Toro riapre le porte del Filadelfia, com'era accaduto il 7 febbraio dopo la vittoria contro l'Udinese con una rete di Karamoh e poi due domeniche fa, alla vigilia del derby. Giovedì, a partire dalle 11.15, la tribuna coperta tornerà a riempirsi sull'onda dell'entusiasmo per il successo sul Bologna (propiziato ancora da Karamoh) che ha permesso ai granata di riportarsi a un punto dalla Juventus e dagli stessi emiliani, ovvero a un punto dal settimo posto che potrebbe valere l'accesso alla Conference League. È facilmente prevedibile una forte affluenza: certo, non come prima del derby - quando al Filadelfia erano accorsi in duemila - ma è molto probabile che saranno più dei cinquecento che avevano seguito l'allenamento dopo la vittoria sull'Udinese. In ogni caso, un segnale importante nei pur difficili rapporti tra la società e una parte della curva.