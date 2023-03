Toro: Cairo risponde a Juric. E non sono esattamente delle carezze...

TORINO - La risposta stizzita del presidente al proprio allenatore, ma badando bene a lasciare sempre una porta aperta per un suo futuro ancora assieme. Questo il mood delle parole rilasciate da Urbano Cairo a margine di un evento per la promozione del Giro d'Italia. Ha voluto puntualizzare di avere speso come nessun altro a gennaio, di aver appoggiato e accontentato Juric in tutto («Gli ho preso anche il nutrizionista»), di aver speso 17 milioni per l'acquisto del suo pupillo Ilic, di avere anche lui grandi ambizioni: tutta una serie di frasi non esattamente... simpatiche, espressione di uno stato d'animo infastidito dopo le ripetute critiche ricevute in pubblico da Juric (compreso quel «Resterò al Toro solo se non si ripeterà il solito andazzo e la società rinforzerà la squadra in modo da poter lottare per obiettivi più importanti, alti»).