Torino, Linetty leader dei rinati assieme a Singo e Vanja

TORINO - La cura: «Ti proteggerò dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai». È un passaggio del capolavoro di Franco Battiato che può essere adottato anche per la (p)rosa granata. Ogni calciatore, non soltanto del Torino, nell’arco della propria carriera attraversa fasi luminose e altre nelle quali a prevalere è l’ombra. Ivan Juric, che è stato un calciatore di fatica e che nelle vesti di tecnico non teme di indossare il cilicio (spesso si piega su un ginocchio per osservare da un punto di vista peculiare lo sviluppo del gioco, e questo nonostante le articolazioni siano sollecitate da anni di ruvide battaglie in mezzo al campo), sa che i giocatori possono passare da periodi più o meno fallimentari. Contestualmente sa che questi periodi possono passare, e i calciatori da bruchi evolvere in farfalle. Magari quest’ultimo non è l’animale che più si addice a Milinkovic-Savic, ma indubbiamente il serbo, nel Toro, è transitato dall’essere portiere pieno di insicurezze e lacune tecniche a interprete credibile. Può ancora migliorare sia per presenza nella partita che allenando i talenti che possiede, però la sua crescita è innegabile. «In passato ha fatto errori per i quali abbiamo perso partite - ha recentemente commentato Juric a riguardo - ma adesso sta disputando un buon campionato». Guardando alla sfida di Bologna, un giocatore su tutti ha saputo trasformarsi da brutto anatroccolo a cigno: Karol Linetty, addirittura rapace come un’aquila al momento di inseguire un pallone allontanato dall’area da Radonjic, però osservato dall’attaccante esterno a differenza del centrocampista che si è buttato in pressing su Skorupski. Assieme al gol di Karamoh, al recupero di Schuurs su Orsolini, e a quello dello stesso Linetty su Zirkzee, l’episodio più significativo del successo contro i rossoblù. Assist per immagini che consente di aprire una doverosa parentesi sull’autore della rete da tre punti. Karamoh sembrava la proverbiale figurina attaccata all’album granata giusto per non lasciarlo incompleto, e invece sta diventando uno tra i protagonisti del Toro che sta tentando di rimanere aggrappato al settimo posto. Tra il 5 febbraio e il 6 marzo ha messo a segno 4 reti: in Coppa Italia contro la Fiorentina, in campionato decidendo le sfide contro Udinese e Bologna e portando in vantaggio il Toro nel derby.