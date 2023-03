Cairo, auguri alla Roma per l'Europa League: la replica dei tifosi del Torino

ROMA - "Roma invasa di tifosi della Real Sociedad. Daje Roma! Meglio che vinca una squadra italiana!". Con questo post su Instagram il presidente del Torino Urbano Cairo ha deciso di mostrare il proprio supporto alla Roma in vista della partita di Europa League in programma contro gli spagnoli della Real Sociedad. Un augurio particolare e inaspettato, che ha lasciato perplessi i tifosi granata .

Cairo, auguri alla Roma: i commenti dei tifosi del Torino

Molti di loro infatti hanno commentato il post su Instagram mostrando i loro dubbi riguardo la scelta del proprietario del club. "Ma come daje Roma pres?", è una replica che è stata utilizzata da più di un torinista. "Presidente, anche noi del Toro vorremmo avere la città invasa da tifosi di squadre europee ed, a nostra volta, invadere città europee...", aggiungono altri. "Pres, lei è il capo del Torino, mica della Roma, così per ricordarlo", scrive un altro ancora. Insomma, l'augurio di Cairo verso una squadra italiana impegnata in Europa non è stato così gradito dai tifosi della squadra che lo vede al comando.