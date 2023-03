Toro: Juric col Lecce ha calato il poker

TORINO - Juric a Lecce affronterà la 70ª partita da allenatore del Torino tra Coppa Italia e campionato. I numeri in vista della sfida di domenica al Via del Mare sono dalla parte del tecnico. In quattro precedenti ha sempre superato i salentini: al 3-2 in Coppa Italia con il Genoa hanno fatto seguito le tre partite disputate in Serie A. Due con il Verona - uno 0-1 in trasferta e un 3-0 al Bentegodi - e una con il Torino: 1-0 con gol di Vlasic. In campionato le squadre del croato non hanno quindi mai subito alcun gol, dal Lecce. Al contrario Baroni, allenatore del Lecce, contro il Toro ha sempre perso (tre i precedenti). Appunto nel settembre scorso sulla panchina dei giallorossi, e in precedenza alla guida di Benevento e Frosinone. In compenso in 8 occasioni i granata hanno vinto soltanto una volta, a Lecce, nel 1994 per 2-1 con gol di Venturin e Silenzi (di Baldieri il gol leccese).