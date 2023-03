Torino, Radonjic al posto di Karamoh a Lecce. Gelo tra Juric e il club

TORINO - Granata a Lecce, là dove tra Coppa Italia e campionato Ivan Juric non ha mei perso in quattro precedenti. Il tecnico granata dà alcune indicazioni importanti in relazione alla formazione del Torino che affronterà i giallorossi. « Djidji non è al meglio e giocherà Gravillon , mentre a centrocampo vado avanti con Linetty e Ilic. Purtroppo Karamoh è alle prese con i postumi di una botta al polpaccio e non ci sarà, al suo posto giocherà Radonjic». Ricci dovrebbe così entrare nella ripresa, presumibilmente per Linetty che molto bene si è comportato nell’ultima prova vinta contro il Bologna. Pellegri sarà convocato pur non essendo al meglio: «Non scatta ancora come potrebbe», chiarisce il tecnico croato.

Quale Torino a Lecce: Radonjic chance

Al posto di Karamoh tocca ancora a Radonjic: dopo la toccata e fuga nel derby, e in seguito all’ingresso a partita in corso contro i rossoblù emiliani, a Lecce il serbo avrà una nuova chance da inizio gara («Sì, giocherà Rado», la sentenza dell’allenatore). Torino che al Via del Mare cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato, era successo soltanto nel girone d’andata: vittoria a Udine replicata il turno successivo in casa contro il Milan. Un obiettivo che i granata cercheranno di centrare senza l’uomo del momento, quel Karamoh che veniva da 3 gol nelle precedenti 5 uscite in campionato. Al suo posto giocherà l’elemento più in difficoltà di questo 2023: Nemanja Radonjic. Saprà riscattarsi? Il responso al campo.

Juric-società: clima freddo

Clima freddo, intanto, in riferimento ai rapporti con la società. Questo il commento alle recenti parole di Cairo che aveva detto di aver accontentato Juric in tutto: «Una parola che non mi piace, io non voglio essere accontentato, ma voglio condividere». Sempre più lontana, allo stato dell’arte, la possibilità che il rapporto tra un tecnico che ha il contratto in scadenza nel 2024 e il Torino possa essere prolungato.