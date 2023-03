Toro: Sanabria punta al record

LECCE - Confermate le indicazioni della vigilia: Juric considerate le condizioni non ottimali di Djidji - che va in panchina - completa il reparto difensivo che poggia su Schuurs in posizione centrale e Buongiorno a sinistra con Gravillon a destra. A centrocampo il Toro va avanti con Linetty e Ilic, tra i migliori nella sfida vinta nell’ultimo turno contro il Bologna. Al posto di Karamoh, out per i postumi di una botta al polpaccio, c’è dall’inizio Radonjic: punito nel derby con l’ingresso e la seguente uscita meno di venti minuti dopo per la mancata marcatura su Chiesa che crossa per il gol di Bremer, poi subentrato già nella sfida contro i rossoblù e, al Via del Mare, in campo assieme a Miranchuk e alle spalle di Sanabria. Il paraguaiano cerca la settima rete in campionato: sarebbe il suo record di gol, in Italia.