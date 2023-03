Lecce-Torino, Juric: "Radonjic, grandi numeri. Sanabria non fa solo i gol"

LECCE - "Siamo partiti bene, abbiamo fatto due gol ed abbiamo avuto altre occasioni. Poi l'abbiamo gestita bene , non giocando un grande calcio ma subendo veramente poco da un Lecce che è sempre pericoloso". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico del Torino Ivan Juric commenta il successo ottenuto al Via del Mare contro il Lecce: " Radonjic? Oltre che tecnicamente e fisicamente, deve migliorare mentalmente , impegnarsi in allenamento, crescere ed avere voglia di giocare a calcio. Ci sono alti e bassi: ha avuto un basso contro la Juventus, ma poi si è messo a lavorare bene, l'altro giorno è entrato bene, oggi ha fatto due grandi numeri e ha lavorato bene per la squadra. Gravillon? Ha fatto una partita molto solida, per essere la prima sono molto soddisfatto. Sanabria? Spero che continui così . Abbiamo modificato un po' il suo modo di giocare dentro l'area di rigore e sta portando benefici. È un ragazzo che ci sta dando tanto, non solo per i gol , ma anche per il suo modo di stare in campo".

Juric: il 7° posto, il Napoli e i margini di miglioramento

"Il settimo posto? Dobbiamo pensare alle partite che ci rimangono con grande fiducia e voglia di far bene. Ora c'è il Napoli, che ci sembra una squadra di un altro mondo senza punti deboli, ma siamo curiosi di vedere come la affronteremo e se riusciremo a strappare un buon risultato. Io oggi non sono esaltato per la prestazione. Sono contento per la vittoria, per il carattere e tante altre cose, ma come prestazione penso che avremmo potuto fare qualcosa di meglio e in questa settimana ci sarà il tempo di rimettere a posto alcune cose che non sono andate. La gestione della palla doveva essere migliore e alcuni calciatori devono crescere fisicamente, non hanno dinamismo a sufficienza. E queste sono cose che ci hanno permesso di fare buone prestazioni per lunghi tratti in partite come Juventus e Bologna. Chi ha più margini di miglioramento? Parecchi...", conclude Juric