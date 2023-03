Lecce-Torino, le parole di Singo e Gravillon: "Vittoria importante"

La vittoria del Torino in casa del Lecce rappresenta una tappa fondamentale nel percorso della squadra di Juric in campionato. La squadra granata si è imposta con i gol di Singo e Sanabria, e al termine del match il tecnico degli ospiti si è detto soddisfatto a metà: "Contento per risultato e carattere, ma non abbiamo espresso un buon calcio". Dopo la partita si sono presentati ai microfoni anche l'autore del primo gol, Singo, e Gravillon. L'ivoriano classe 2000 ha dichiarato: "Era una partita un po' difficile, oggi abbiamo fatto una grande prova nel primo tempo ma abbiamo sofferto nel secondo. L'importante è la vittoria".