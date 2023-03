Toro, che numeri: in trasferta +8 rispetto a un anno fa

Sono numeri importanti quelli del Torino in trasferta, dove i granata hanno conquistato 18 punti in 14 partite: 8 in più rispetto alla passata stagione. In tempi recenti, soltanto una volta il Toro aveva fatto meglio, con Mazzarri nel 2018-19 (19). I successi di questo campionato sono stati ottenuti a Monza, Cremona, Udine, Firenze e ieri a Lecce, dove l’ultima gioia in Serie A risaliva al 2 aprile 1994: 2-1 con rete di Venturin e rigore di Silenzi, anche in quella circostanza entrambi nella prima mezz’ora. Si potrebbe quasi sostenere che il risultato fosse scritto, leggendo i precedenti: Baroni ha sempre perso contro il Toro (5 su 5) e Juric ha sempre vinto contro Baroni (5 su 5). Per Sanabria la 7ª rete vale il record personale: in precedenza si era fermato a 6 (nel 2019-20 con il Genoa e nel 2021-22 con il Toro). Di queste 7 realizzazioni, 6 sono avvenute fuori casa. Per Singo si tratta del 7° gol con la maglia granata, di cui 2 in questa stagione: il primo il 20 febbraio in casa contro la Cremonese.