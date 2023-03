Milinkovic Savic ora è un leader del Toro. E tratta il rinnovo

TORINO - Da due partite non prende gol. Con Bologna e Lecce il “gigante” Vanja Milinkovic-Savic esce dal campo con la porta imbattuta e sempre più protagonista e leader dello spogliatoio. Ma avete visto con che veemenza si è catapultato in mezzo alla rissa di Lecce per difendere il compagno coinvolto? E’ partito come una furia dalla sua porta per stare vicino alla situazione e, inutile nasconderlo, la sua presenza ha frenato l’irruenza dei pugliesi. Azioni del genere non passano inosservate dai compagni che, ora, vedono in lui un punto di riferimento importante in campo e fuori. Un leader assoluto del gruppo.