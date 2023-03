Il Torino va in nazionale: Gravillon con la Guadalupa, Adopo in Francia

TORINO - Il successo dei granata a Lecce ha esaltato, tra le tante cose positive, le buone qualità di Gravillon . Il difensore francese, al debutto dal primo minuto, soprattutto nella ripresa si è dato un gran da fare perché i giocatori di casa hanno continuato a spingere fino alla fine anche se non hanno mai impensierito Milinkovic-Savic . Il numero 5 non si è fatto sorprendere ed è stato in grado di bloccare tutti gli assalti della squadra pugliese. Mantenendo sempre alta la concentrazione è riuscito in numerose occasioni ad anticipare o fermare gli avversari, permettendo al Toro di ripartire in velocità. Inoltre ha anche dimostrato buone doti di inserimento: spesso si è anche catapultato nello spazio per attaccare. Alla fine, quindi, stremato ha dovuto lasciare il posto a Djidji per…crampi. I

Toro, le convocazioni in nazionale

l giocatore, poi, in queste ore ha incassato un’altra soddisfazione. E’ stato convocato dalla nazionale guadalupense che partecipa alla Nations League del suo continente. La prima sfida, il 23 marzo, contro Antigua-Barbuda. Il giocatore, in Guadalupa, è considerato un idolo e la federazione, nel manifesto di presentazione alla sfida, lo ha messo davanti a tutti i suoi compagni, etichettandolo come centrocampista. Buone notizie pure per Adopo che è stato precettato, con una pre-convocazione, dalla Nazionale francese Under 21. In questo modo Didier Deschamps lo terrà sotto stretta osservazione. Il futuro di Adopo, in scadenza, è ancora tutto da scrivere.