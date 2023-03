Vlasic, clamoroso recupero: pronto per Torino-Napoli

Juric prepara la sorpresa al Napoli

A questo punto, per l’importantissima sfida contro il Napoli capolista in programma domenica al Grande Torino, il giocatore croato non solo è convocabile ma potrebbe addirittura scendere in campo dal primo minuto per far coppia con Miranchuk: Juric così presenterebbe la coppia titolare di trequartisti per cercare di sorprendere la squadra di Spalletti e, perché no, ottenere un risultato importante. La squadra è carica e con Vlasic ancora più forte. Sì, questo Toro può stupire come ha stupito il recupero lampo del croato.