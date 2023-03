Toro-Napoli: si va verso l'esaurito

TORINO - Da oggi è possibile acquistare i biglietti per Torino-Napoli in curva Primavera con la modalità “Porta due Amici”. Lo ha reso nota la società granata al termine della riunione del Gruppo Operativo Sicurezza di Torino. L'opzione prevede l’acquisto possibile da parte di un tesserato Cuore Toro+due amici purchè residenti in Piemonte. La prevendita sta andando a gonfie vendite: restano disponibili poco meno di 4.000 tagliandi, per cui si va a grandi passi verso l'esaurito. Tantissimi i tifosi azzurri ma lo stadio sarà a tinte granata, ribollente d’entusiasmo per i giocatori di Juric lanciati verso l’Europa dopo due vittorie consecutive.E così contro la formazione di Spalletti, padrona incontrastata del campionato, fortissima, quasi imbattibile, i granata trascinati dai loro tifosi cercheranno il grande colpo. La squadra è caricata, sa che da una partita del genere ha tutto da guadagnare e poco da perdere. Quindi scenderà in campo tranquilla ma nello stesso tempo molto motivata. L’Europa non è lontana e se per caso dovesse arrivare il successo contro gli azzurri...